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Без Алиссона: Бразилия огласила состав на матчи отбора на ЧМ-2022

Без Алиссона: Бразилия огласила состав на матчи отбора на ЧМ-2022
20:43 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразилия огласила состав на матчи с Перу и Боливией.

Тренерский штаб сборной Бразилии назвал игроков, которые могут сыграть в поединках против Боливии и Перу в отборе к ЧМ-2022.

Отметим, что я заявку не попал Алиссон Бекер – у него травма.

Список:

Вратари: Уэвертон (Палмейрас), Эдерсон (Манчестер Сити), Иван Куарезма (Понте Прета).

Защитники: Дани Алвес (Сан-Паулу), Данило (Ювентус), Алекс Сандро (Ювентус), Ренан Лоди (Атлетико), Тиаго Силва (ПСЖ), Маркиньос (ПСЖ), Эдер Милитао (Реал), Фелипе (Атлетико).

Полузащитники: Каземиро (Реал), Фабиньо (Ливерпуль), Бруно Гимараэс (Лион), Артур (Барселона), Эвертон Рибейро (Фламенго), Бруно Энрике (Фламенго), Эвертон Соарес (Гремио).

Нападающие: Филиппе Коутиньо (Бавария), Габриэль Жезус (Манчестер Сити), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон (Эвертон), Роберто Фирмино (Ливерпуль), Габигол (Фламенго).

Стоит отметить, что Алиссон не получил вызов, скорее всего из-за травмы.

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Сборная Бразилии, Новости спорта, Новости футбола, Ришарлисон.
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