Роналдиньо арестовали в Парагвае

Новости спорта:Звезда бразильского футбола может оказаться в тюрьме.

Роналдиньо был помещен под стражу в Парагвае после попытки посетить страну по поддельному паспорту.

Ранее стало известно, что прокурор не планировал выдвигать обвинения легендарному бразильцу, но судья отклонил его предложение об альтернативном наказании для Роналдиньо и его брата в виде штрафа.

Сегодня судья примет решение о том, продолжат ли бразильцы находиться под стражей или будут освобождены на время следствия.

Роналдиньо уверяет, что поддельные парагвайские документы были подарком по прибытии в Парагвай. Бывший футболист не может объяснить, почему решил предъявить именно новый «паспорт»вместо своего бразильского.

Профессиональную карьеру Роналдиньо завершил в 2015 году. Он становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии (2002) и выигрывал Кубок чемпионов с Барселоной (2006).