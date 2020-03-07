Ювентус хочет переманить Зидана

Новости спорта:Зидан может оказаться в Серия А.

«Ювентус» заинтересован в приглашении главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает Daily Mail.

По информации источника, туринцы готовы предложить Зидану контракт на три года с зарплатой 7 миллионов фунтов за сезон.

Сообщается, что президент клуба Андреа Аньелли поддерживает теплые отношения с французским специалистом. В свою очередь Зидан рассматривает возможность перехода в итальянскую команду, но не хочет, чтобы клуб платил неустойку за разрыв контракта с «Реалом».

Считается, что Зидан и президент «Реала» Флорентино Перес уважают друг друга, но, вероятно, не смогут прийти к согласию этим летом на фоне недовольства игроков.

Зидан предполагает, что, благодаря его приходу в клуб, «Ювентус» сможет приобрести лучших игроков мира, а также привлечет новых спонсоров. Туринцы считают француза идеальным кандидатом на роль главного тренера команды, который приведет клуб к победе в Лиге чемпионов.