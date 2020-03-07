Скачать
Суббота, 07.03.2020
Этот день в истории футбола: 118 лет назад был основан мадридский Реал (Фото)
Этот день в истории футбола: 118 лет назад был основан мадридский Реал (Фото)
Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Невероятные голы и танец Майкла Джексона: Кевину-Принсу Боатенгу сегодня 33 (Видео)
Невероятные голы и танец Майкла Джексона: Кевину-Принсу Боатенгу сегодня 33 (Видео)

Ювентус хочет переманить Зидана

Ювентус хочет переманить Зидана
09:17 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Зидан может оказаться в Серия А.

«Ювентус» заинтересован в приглашении главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает Daily Mail.

По информации источника, туринцы готовы предложить Зидану контракт на три года с зарплатой 7 миллионов фунтов за сезон.

Сообщается, что президент клуба Андреа Аньелли поддерживает теплые отношения с французским специалистом. В свою очередь Зидан рассматривает возможность перехода в итальянскую команду, но не хочет, чтобы клуб платил неустойку за разрыв контракта с «Реалом».

Роналдиньо арестовали в Парагвае

Считается, что Зидан и президент «Реала» Флорентино Перес уважают друг друга, но, вероятно, не смогут прийти к согласию этим летом на фоне недовольства игроков.

Зидан предполагает, что, благодаря его приходу в клуб, «Ювентус» сможет приобрести лучших игроков мира, а также привлечет новых спонсоров. Туринцы считают француза идеальным кандидатом на роль главного тренера команды, который приведет клуб к победе в Лиге чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Серия А, Ювентус, Примера, Зидан Зинедин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Человек-паук на линии: лучшие сейвы вратарей в Серии А за февраль (Видео)
02 Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
03 Днепр поиздевался над Динамо в чемпионате Украины (Видео)
04 Лучшие сейвы голкиперов в 1/16 финала Лиги Европы (Видео)
05 Игрок Шахтера вызван в сборную Бразилии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь