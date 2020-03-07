Скачать
Суббота, 07.03.2020
Этот день в истории футбола: 118 лет назад был основан мадридский Реал (Фото)
Этот день в истории футбола: 118 лет назад был основан мадридский Реал (Фото)
Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Невероятные голы и танец Майкла Джексона: Кевину-Принсу Боатенгу сегодня 33 (Видео)
Невероятные голы и танец Майкла Джексона: Кевину-Принсу Боатенгу сегодня 33 (Видео)

Обамеянг: Мне не нужны трофей

Обамеянг: Мне не нужны трофей
10:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Пьер-Эмерик Обамеянг считает, что победы не нужны, чтобы быть лучшим нападающим.

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отметил, что награды не определяют футболиста.

«Я нападающий, поэтому буду защищать свою позицию — мне не нужны трофеи, чтобы быть лучшим форвардом. Конечно, это может помочь, но мы видели множество замечательных игроков, которые не выигрывали трофеи, но мы уважаем их за игровые качества.

Тебе не нужны трофеи, но, если их выигрываешь, это только плюс», — приводит слова Обамеянга Sky Sports.

Клопп назвал слабое место Ливерпуля

В нынешнем сезоне Обамеянг принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.

Лондонский «Арсенал» набрал 37 очков в 27 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хабиб и Фергюсон устроили скандал на битве взглядов (Видео)
02 Человек-паук на линии: лучшие сейвы вратарей в Серии А за февраль (Видео)
03 Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
04 Днепр поиздевался над Динамо в чемпионате Украины (Видео)
05 Лучшие сейвы голкиперов в 1/16 финала Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь