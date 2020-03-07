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Десна - Заря: прямая видеотрансляция матча

Десна - Заря: прямая видеотрансляция матча
12:57 Сегодня Телеграф Сайт ФК Заря Фото: УПЛ

Новости спорта:Вашему вниманию трансляция матча 22-го тура УПЛ между Десной и Зарей.

Весьма любопытный календарь в Премьер-лиге в заключительном туре первой части чемпионата. Шесть команд, располагающихся в верхней части турнирной таблицы, составили три пары соперников.

Любой из этих трех матчей имеет основания считаться центральным в туре, и в одном из них, в Чернигове, сыграют «Десна» и «Заря», занимающие четвертое и второе место.

В последнюю неделю все команды играли в режиме нон-стоп, у кого-то график был чуть плотнее, где-то один из соперников имеет на день больше подготовки к игре в 22-м туре. Но в конкретном случае с командами Виктора Скрипника и Александра Рябоконя можно говорить, что они перед очным поединком находятся в равных условиях, поскольку свои игры из предыдущего тура проводили в одно и то же время.

И даже соперники у «Зари» и «Десны» были приблизительно одного уровня, соседи из нижней части турнирной таблицы – «Львов» и «Олимпик».

И тут главные тренеры продемонстрировали различный подход к формированию составов, которые должны были выходить на поле. Когда тренер меняет едва ли не половину «основы», в этом всегда есть определенный риск. Тем не менее, Виктор Скрипник пошел на него, когда против «Олимпика» выпустил пять новых футболистов, в том числе, и двух игроков, для которых игра против «Львова» стала дебютной в Премьер-лиге.

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«Сейчас идёт простая здоровая конкуренция, которая всем идёт на пользу. Рад, что мы при той ротации, которую делали, добавили остроты и колорита, которого хотим видеть в игре», – так прокомментировал своё решение наставник нашей команды. Раз команда добилась победы, значит, всё было сделано правильно, и каждый из футболистов внёс свою частичку в общее дело.

Александр Рябоконь, напротив, не показал себя приверженцем перемен, и на игру с «Олимпиком» в стартовом составе вышли 10 футболистов, которые начинали игру и против «Мариуполя». По мнению рулевого «Десны», его команде «не удалось показать свой привычный футбол». И все же показан был характер и столь важные три очка «десняне» взяли, благодаря чудо-голу Левана Арвеладзе, в котором невозможно не заметить сходство с легендарным голом Андрея Шевченко в ворота сборной России.

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Тут нельзя не отметить насколько удачно вписались в игру «Десны» её зимние новички. Помимо Арвеладзе, уже и Андрей Тотовицкий отметился забитыми мячами, а в активе Филиппа Будковского есть голевая передача.

Семь игроков «Зари» и «Десны» в предыдущем туре получили по желтой карточке, но четвертой она стала лишь для одного футболиста – нашего Александра Тымчика, что лишило его возможности принять участие в субботней игре.

С момента проведения чемпионатов Украины «Заря» и «Десна» встречались между собой всего 14 раз, и, что любопытно, было это во всех возможных турнирах: в Кубке Украины, во второй и первой лигах, а также в Премьер-лиге. На высшем уровне были сыграны всего 3 матча. В прошлом сезоне команды по разу обыграли друг друга со счетом 2:0, причем сделали это на чужих полях. В матче первого круга соперники отошли от этого правила, и «Заря» в Запорожье выиграла 2:1. Черниговцы благодаря голу Максима Дегтярева в начале матча повели в счете, а развернуть ситуацию в свою пользу луганчанам удалось только в заключительной 10-тиминуте, когда отличились Богдан Леднев и Владлен Юрченко (с пенальти).

На матче в Чернигове будет работать полностью женская бригада арбитров во главе с харьковчанкой Катериной Монзуль. В её активе в Премьер-лиге ровно 30 матчей. Три из них были с участием «Десны», и Монзуль фиксировала в них одну победу черниговцев и два их поражения, мячи 2:6. Наша команда с Монзуль провела 5 игр: 3 победы, и по одной ничьей и поражению, мячи 10:7.

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