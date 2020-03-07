АПЛ может запретить пожилым людям ходить на матчи, в зоне риска - тренер команды

Новости спорта:Рой Ходжсон может не попасть на матч собственной команды.

Английская Премьер-лига может ввести новое ограничение в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Как сообщает Mirror, руководство лиги рассматривает вариант, при котором до посещения матчей не будут допускаться люди старше 70 лет, которые, по статистике, наиболее подвержены риску заболевания. Если такое ограничение будет введено, под него попадёт главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон. Самому возрастному специалисту чемпионата Англии 72 года. Таким образом, лондонская команда может на несколько матчей остаться без наставника на бровке.

Ранее в английской Премьер-лиге запретили традиционные рукопожатия перед матчами. Так в лиге надеются повлиять на распространение коронавируса.

Ранее сообщалось, что в АПЛ матчи могут пройти без зрителей из-за коронавируса.