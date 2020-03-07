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"Он говорил, что мы продажные": экс-арбитр УПЛ о конфликте с Коломойским (Видео)

"Он говорил, что мы продажные": экс-арбитр УПЛ о конфликте с Коломойским (Видео)
13:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Олег Орехов рассказал, как вызвал гнев Игоря Коломойского.

Бывший арбитр УПЛ Олег Орехов в интервью Виктору Вацко рассказал о конфликте с президентом «Днепра» Игорем Коломойским.

«Игорь Коломойский заставлял президента «Динамо» отстранить меня от судейства. Когда нас собрали в Одессе и обвиняли в коррупции, Коломойский был вице-президентом ФФУ и курировал судейство.

Он сказал, что мы продажные, назвал какой-то матч и сумму взятки, которую получил арбитр. А этот судья встал и говорит: «Там все по-другому было». После этого он не судил. Это Игорь Подушкин был.

Десна - Заря: прямая видеотрансляция матча

Думаю, я перешел дорогу Коломойскому в матче «Металлист» – «Шахтер». Он давал обещание харьковскому клубу, а я его не выполнил. Обещание, что в матче с горняками все будет хорошо.

Суть не в махинациях, он обещает человеку, что будет справедливо, а я отменяю гол - значит, это несправедливо, значит, меня купил «Шахтер».

Коломойский говорил владельцу «Металлиста», что назначает такого-то человека и будет все справедливо. А потом ему звонит Ярославский, который уехал с матча, и говорит: «Кого ты мне назначил?

Этот урод нас убил. Чистый мяч мы забили, могли сравнять счет, а эта скотина нас убила». Говорит, что я за полмиллиона Ринату Ахметову продался. Вот вам и ненависть ко мне», - рассказал Орехов.

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Все по теме:

УПЛ, Игорь Коломойский, Новости футбола, Виктор Вацко, Олег Орехов.
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