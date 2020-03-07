Восстановление основного форварда сборной Украины затягивается

Новости спорта:Восстановление нападающего Гента Романа Яремчук после травмы может затянуться.

Ожидалось, что футболист успеет восстановится к старту второго этапа чемпионата Бельгии (начало апреля). Однако теперь стало известно, что реабилитация украинца после операции на ахилле может затянуться на неопределенный период. Об этом сообщает Voetbal Belgie.

Несмотря на это, тренерский штаб сборной Украины включил Яремчука в резервный список на мартовские матчи против команд Франции и Польши.

Напомним, в текущем сезоне Роман сыграл за "буйволов" в 30 матчах, в которых забил 17 голов и отдал четыре ассиста.

Ранее украинский форвард заявил, что переход в Гент был одним из лучших решений в его жизни.