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Глава Серии А подаст в суд на президента Интера

Глава Серии А подаст в суд на президента Интера
14:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Даль Пино не понравилось скандальное заявление функционера "нерадзурри".

Глава Серии А Паоло Даль Пино собирается обратиться в суд с иском к президенту Интера Стивену Чжану. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.

Даль Пино недоволен тем, что функционер миланского клуба назвал его клоуном, раскритиковав за переносы и отмены матчей из-за коронавируса.

Теперь президенту Интера грозит штраф в размере 50 тысяч евро. Также Чжан может лишиться своей должности.

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Напомним, что из-за распространения болезни Серия А перенесла ряд поединков 26-го тура чемпионата, включая игру Ювентус - Интер. Изначально это поединки должны были состояться в мае, однако позже появилась информация, что они пройдут с 8 по 9 марта.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, Новости футбола, Стивен Чжан, Паоло Даль Пино.
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