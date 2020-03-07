Глава Серии А подаст в суд на президента Интера

Новости спорта:Даль Пино не понравилось скандальное заявление функционера "нерадзурри".

Глава Серии А Паоло Даль Пино собирается обратиться в суд с иском к президенту Интера Стивену Чжану. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.

Даль Пино недоволен тем, что функционер миланского клуба назвал его клоуном, раскритиковав за переносы и отмены матчей из-за коронавируса.

Теперь президенту Интера грозит штраф в размере 50 тысяч евро. Также Чжан может лишиться своей должности.

Напомним, что из-за распространения болезни Серия А перенесла ряд поединков 26-го тура чемпионата, включая игру Ювентус - Интер. Изначально это поединки должны были состояться в мае, однако позже появилась информация, что они пройдут с 8 по 9 марта.