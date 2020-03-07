В УЕФА призвали Англию отказаться от Кубка Лиги

Новости спорта:Александер Чеферин заявил, что англичанам стоит последовать примеру Франции.

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что Англии нужно отказаться от Кубка Лиги в целях уменьшения загруженности календаря.

"Во Франции Кубок Лиги уже не проводят. Осталась только Англия. Все понимают, что отказ от него стал бы наилучшим решением. Но проблема в том, что через этот турнир финансируется множество клубов, которые находятся в не самом выгодном положении.

Я понимаю, в чем состоит проблема. Кроме того, всем известна приверженность британцев традициям. Им нравятся вещи, которые продолжаются веками", - приводит слова Чеферина The Times.

Напомним, что Кубок Лиги разыгрывается в Англии с 1960 года. Обладателем трофея в сезоне-2019/20 стал Манчестер Сити Александра Зинченко.