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В УЕФА призвали Англию отказаться от Кубка Лиги

В УЕФА призвали Англию отказаться от Кубка Лиги
14:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Александер Чеферин заявил, что англичанам стоит последовать примеру Франции.

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что Англии нужно отказаться от Кубка Лиги в целях уменьшения загруженности календаря.

"Во Франции Кубок Лиги уже не проводят. Осталась только Англия. Все понимают, что отказ от него стал бы наилучшим решением. Но проблема в том, что через этот турнир финансируется множество клубов, которые находятся в не самом выгодном положении.

Я понимаю, в чем состоит проблема. Кроме того, всем известна приверженность британцев традициям. Им нравятся вещи, которые продолжаются веками", - приводит слова Чеферина The Times.

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Напомним, что Кубок Лиги разыгрывается в Англии с 1960 года. Обладателем трофея в сезоне-2019/20 стал Манчестер Сити Александра Зинченко.

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УЕФА, Футбол, Новости футбола, Кубок английской лиги, Александер Чеферин.
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