Это день в истории футбола: Неймар дебютировал за Сантос на взрослом уровне (Фото, Видео)

Ровно 11 лет назад тренер Сантоса в матче против Оэсте заменил Маурисио Молину. На замену вышел молодой и худощавый Неймар, который впоследствии станет одним из лучших футболистов мира.

После нескольких лет в Бразилии его купила Барселона. Был близок игрок и к переходу в Реал, также им интересовались Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Челси.

Неймар с Месси и Суаресом создал одну из опаснейших линий атак в истории. В составе Барселоны игрок выиграл дважды чемпионат, трижды Кубок Испании и Лигу чемпионов.

Летом 2017 за рекордные 222 миллиона евро он перешел во французский ПСЖ, где завоевал массу трофеев на внутренней арене. Очень часто его голы выглядят весьма красиво.

Neymar is expected to start against Strasbourg tomorrow. This happened the last time he faced them: pic.twitter.com/8fV1Pc89sH

— Neymar Stuff (@NeymarStuff__) March 6, 2020