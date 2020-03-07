Робертсон вернется на поле к матчу с Атлетико

Новости спорта:Шотландец Эндрю Робертсон испытывает небольшие проблемы со здоровьем.

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон не попал в заявку на матч с Борнмутом из-за проблем со здоровьем.

Шотландский фулбек получил небольшое повреждение икроножной мышцы и на время оказался в лазарете, но должен вернуться к ответной встрече с Атлетико в Лиге чемпионов.

"Он должен был начать матч с Борнмутом, но почувствовал небольшой дискомфорт. Но все хорошо, он будет в порядке к матчу среды. Он мог бы оказаться на скамейке сегодня, но я не видел в этом смысла. С ним будет все хорошо", – рассказал Юрген Клопп в комментарии официальному сайту клуба.

В текущем сезоне Робертсон провел 40 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами и семью ассистами.