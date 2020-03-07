Скачать
Суббота, 07.03.2020
"Будь частью команды": Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом
"Будь частью команды": Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом
Судьба Гран-при Вьетнама решится 11 марта
Судьба Гран-при Вьетнама решится 11 марта
Роналдиньо во второй раз арестовали в Парагвае (Видео)
Роналдиньо во второй раз арестовали в Парагвае (Видео)
Украина завоевала два "золота" на этапе Мировой серии по артистическому плаванию
Украина завоевала два "золота" на этапе Мировой серии по артистическому плаванию

Ворскла победила Олимпик в матче аутсайдеров УПЛ (Видео)

Ворскла победила Олимпик в матче аутсайдеров УПЛ (Видео)
16:35 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Ворскла

Новости спорта:Ворскла одолела Олимпик в матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу.

В рамках 22-го тура УПЛ полтавская Ворскла принимала донецкий Олимпик. Гости активно начали встречу, забрав мяч под свой контроль. Кравчук мог забить быстрый гол, оказавшись на ударной позиции в штрафной площади, но пробил крайне неудачно. После стартовой активности дончан хозяева перехватили инициативу и пошли вперед большими силами. Однако никаких дивидендов это не приносило, ведь игроки Ворсклы даже не пробивали по воротам Кичака.

Со временем Олимпик вернул мяч себе и едва не повел в счете. Шахаб получил пас от Кравченко и нанес прицельный удар по воротам, но Резник на него среагировал и спас свою команду. В другом эпизоде голкипер полтавчан едва не привез гол в свои ворота, чуть не подарив мяч Шахабу в собственной штрафной, но вовремя исправился. Подопечные Висенте Гомеса еще некоторое время владели мячом, после чего отдали его сопернику.

Хозяева большими силами шли в атаку, но никакой пользы это так и не принесло. Полтавчане не создали ни одного опасного момента в первом тайме, не наиграв на забитый гол. Гости же действовали более содержательно на чужой половине поля, однако и им не удалось открыть счет в первой 45-минутке. Таким образом, команды отправились на перерыв с "нулями" на табло.

Лучшие моменты первого тайма: 

После возобновления игры гости снова завладели игровым преимуществом, оккупировав чужую половину поля. Там они провели несколько содержательных атак с завершающими ударами по воротам, однако они не несли реальной угрозы для Резника. Кичаку же однажды пришлось серьезно вступить в игру после удара Шехича, но вероятный гол все равно бы не был засчитан из-за офсайда.

Через некоторое время подопечные Максимова полностью забрали мяч себе, перебравшись на чужую половину поля, и получили возможность забить благодаря заработанному пенальти. Кичак среагировал на удар Кулача, но спасти не смог — 1:0. После забитого гола хозяева перешли на игру вторым номером, отдав мяч во владение сопернику. Дончане нанесли еще несколько ударов по воротам, но они сгодились разве что для статистики.

На 78-й минуте Кравчук поставил Олимпик в затруднительное положение, заработав удаление с поля. После этого события гости уже практически не атаковали, а полтавчане почти все оставшееся время контролировали мяч. Подопечные Максимова не особо стремились воспользоваться численным большинством, проведя остаток встречи в эконом-режиме. Хозяева довели матч до логического завершения, в итоге взяв реванш у Олимпика за поражение в первом круге. После этой победы Ворскла поднялась на две строчки в турнирной таблице, теперь занимая девятое место. Команда Гомеса же опустилась на предпоследнее место.

Роналдиньо во второй раз арестовали в Парагвае (Видео)

Ворскла - Олимпик 1:0

Гол: Кулач, 63 (с пенальти)

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Баенко (Якубу, 56) — Скляр, Пуцлин — Шехич, Кулач (Ребенок, 76), Луизао — Степанюк (Васин, 63)

Олимпик: Кичак — Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко — Цымбалюк — Кравченко (Е. Пасич, 46), Политыло, Кравчук — Дегтярев (Тейшейра, 73), Шахаб (Баланюк, 57)

Предупреждения: Чеснаков, Шехич, Кулач — Ксенз, Зотько, Шахаб, Кравчук, Дегтярев, Гришко, Баланюк

Удаление: Кравчук, 78 (повторное предупреждение)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Олимпик, ФК Ворскла, Футбол, Видео, УПЛ, Новости футбола, Ворскла - Олимпик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хабиб и Фергюсон устроили скандал на битве взглядов (Видео)
02 Человек-паук на линии: лучшие сейвы вратарей в Серии А за февраль (Видео)
03 Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
04 Днепр поиздевался над Динамо в чемпионате Украины (Видео)
05 Лучшие сейвы голкиперов в 1/16 финала Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь