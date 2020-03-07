Десна догнала Динамо благодаря скандальной победе над Зарей (Видео)

Новости спорта:Десна в матче с двумя удалениями сумела одолеть одного из лидеров чемпионата - Зарю.

Календарь Украинской Премьер-лиги серьезно уплотнился в последнюю неделю, а это значит, что мы подбираемся к определяющему моменту сезона — делению команд на две равные по количеству команд-участниц половины турнирной таблицы. Заключительный тур первой части национального первенства своим поединком на поле стадиона им. Ю. Гагарина в Чернигове начинали местная Десна и луганская Заря.

И пока в параллельно идущей встрече между представителями второй "шестерки": Ворсклой и донецким Олимпиком, мало что решалось с точки зрения положения в таблице, в самом северном городе УПЛ матч носил ключевое значение для определения прямого конкурента киевского Динамо в борьбе за вторую строчку. Победа подопечных Виктора Скрипника могла серьезно отбросить коллектив Александра Рябоконя, оставив "бело-синих" и "черных котов" решать судьбу "серебряных" медалей в дуэли. Однако у "северян" был четкий план реализации недостатка уверенности Зари в собственных действиях во время последних поединков, на что и делала основную ставку Десна в отчетной встрече.

Однако от самого стартового свистка игру в свои руки быстро сумела забрать именно команда гостей. Луганчане размеренно контролировали мяч в средней зоне, накапливая силы для лавинообразных атак, большинство из которых хозяева сводили на нет в центральной зоне перед своей штрафной. Заря попробовала взять редуты оппонентов розыгрышем стандартных положений, но и тут Десна была прекрасно подготовлена тренерским штабом.

Именно вокруг области непосредственно перед штрафной Десны и точилось внимание в середине первого тайма, когда Алексей Гуцуляк пошел прямой ногой блокировать проход Юрченко к воротам. В пылу борьбы Екатерина Монзуль, главный арбитр отчетного поединка, не заметила фола со стороны экс-игрока Карпат, но просмотр повтора правильно расставил все акценты. Игрок Десны играл с риском нанесения травмы сопернику.

Почувствовав численное меньшинство Десны, Заря нежданно начала отходить к центру поля. Черниговчане воспользовались этим невразумительным маневром команды Скрипника, и в одной из быстрых атак через левый фланг обеспечили себя достойным результатом на все оставшееся время поединка. Будковский сыграл пяткой на Филиппова, после чего лучший бомбардир коллектива Рябоконя улетел в левый фланг чужой штрафной вколачивать между ног Махарадзе свой 12-й точный удар в сезоне.

Гостей не было видно оставшееся время в первом тайме в наступательных действиях, но даже в такой атмосфере удалось найти место для очередной порции грубой игры. Максим Лунев вышел на замену получившему повреждение Юрченко, но за 25 минут на поле успел отметиться лишь опасным подкатом в центре поля против Мостового. Очередной спорный эпизод. Очередное использование VAR. Четвертая красная карточка от Монзуль в двух последних играх с ее участием.

Второй тайм был, что вполне естественно, посвящен попыткам Зари отыграться. Коллектив Скрипника не гнушался использовать снаряды разного калибра, но все они разбивались либо о стройные ряды обороны оппонентов, либо об отчаянную игру Евгения Паста на линии ворот. На противоположной стороне поля не менее эффектными действиями отличался Заури Махарадзе, так что зрители стали наблюдателями настоящего шоу голкиперского мастерства, которое обошлось без изменений счета на табло.

Расписание следующих поединков Десны и Зари появится после определения конечного состава двух половин турнирной таблицы.

Десна — Заря 1:0

Гол: Филиппов, 37

Десна: Паст — Д. Фаворов, Тамм, Гитченко, Мостовой — Гуцуляк, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев (Конопля, 90) — Будковский (Картушов, 64), Филиппов (Тотовицкий, 85).

Заря: Махарадзе — Цвек, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня (Цыганикс, 74) — Леднев, Юрченко (Лунев, 23), Кочергин — Кабаев, Перович (Громов, 67).

Предупреждения: Цыганикс — Будковский, Д. Фаворов

На 23-й минуте был удален Алексей Гуцуляк (Десна) (грубое нарушение).

На 45+3-й минуте был удален Максим Лунев (Заря) (грубое нарушение).