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Динамо в центральном матче тура справилось с Александрией (Видео)

Динамо в центральном матче тура справилось с Александрией (Видео)
19:09 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Динамо в 22-м туре на выезде переиграло Александрию.

В поединке 22-го тура Александрия дома уступила киевскому Динамо (1:3).

С самого начала встречи киевляне владели инициативой, но первый гол пришел лишь на 45-й минуте. Усилиями Артема Шабанова гости вышли вперед.

На 47-й Александрия осталась вдесятером, вторая желтая на счету Довгого. А уже через 13 минут Виталий Буяльский сумел второй раз поразить ворота хозяев.

Однако Александрия не собиралась сдаваться. На 65-й минуте Гречишкин сумел реализовать пенальти. Однако последнее слово было за киевлянами. Витали Миколенко поставил точку в противостоянии на 85-й минуте.

Александрия - Динамо 1:3

Голы: Гречишкин, 65 (с пенальти) — Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор матча будет доступен позднее.

Десна догнала Динамо благодаря скандальной победе над Зарей (Видео)

Александрия: Панькив — Лучкевич, Дубра, Бухал, Стецьков — Гречишкин, Гордиенко (Грицук, 46), Довгий — Задерака (Протасов, 63), Ситало, Третьяков

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Кадири, 67), Шепелев — Караваев, Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич — Русин (Пиварич, 85)

Предупреждения: Задерака, Стецьков, Довгий, Панькив — Кедзера, Миколенко, Караваев

Удаление: Довгий, 47 (вторая желтая карточка)

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