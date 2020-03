После прочтения съесть: в Турции футболист скушал записку тренера (Видео)

Забавный случай произошёл во время встречи 25-го тура турецкой Суперлиги "Газишехир" — "Трабзонспор", которая состоялась сегодня 7 марта.

Главный тренер "Трабзонспора" Унал Караман передал записку полузащитнику Баду Н'Диайе. Получив ценные указания наставника, сенегалец решил уничтожить бумажку и выбрал для этого экстравагантный способ — съел её.

Матч завершился со счётом 1:1. В концовке гости могли вырвать победу, однако гол нападающего Тони отменили после просмотра видеоповтора. Н'Диайе, который полакомился запиской тренера, был заменён на 61-й минуте.

Trabzonspor midfielder Badou Ndiaye eating the instructions paper after reading it so opponent players can't see it

