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Триллер в Мадриде: Атлетико и Севилья забили 4 гола за тайм

Триллер в Мадриде: Атлетико и Севилья забили 4 гола за тайм
20:01 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В матче 27-го тура Примеры Атлетико и Севилья сыграли в результативную ничью со счетом 2:2.

Гости открыли счет на 19-й минуте после гола Люка де Йонга. "Матрасники" отыгрались и вышли вперед усилиями Альваро Мораты и Жоау Фелиша в середине первого тайма, а Лукас Окампос установил окончательный счет, реализовав пенальти на 43-й минуте.

После этого матча Севилья сохранила за собой третью строчку в турнирной таблице, а Атлетико продолжает делить четвертое место с Хетафе.

Атлетико - Севилья 2:2

Голы: Мората, 32 (пенальти), Жоау Фелиш, 36 – де Йонг, 19, Окампос, 43 (пенальти).

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Атлетико: Облак – Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо (Феррейра Карраско, 54) – Корреа, Сауль, Льоренте, Коке – Жоау Фелиш (Витоло, 80), Мората (Диего Коста, 68).

Севилья: Вацлик – Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон – Жордан (Серджи Гомес, 74), Банега, Гудель – Окампос (Васкес, 81), де Йонг – Сусо (Эн-Несири, 63).

Предупреждения: Жоау Феликс, Триппьер – Диего Карлос, Навас, Банега, Гудель.

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