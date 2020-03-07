"Вводить на всех играх или не вводить вообще": Михайличенко затронул тему VAR

Новости спорта:Главный тренер Динамо высказался о победе над Александрией в матче чемпионата Украины.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Динамо в гостях одолело Александрию и вышло на вторую строчку в турнирной таблице. Главный тренер киевского клуба Алексей Михайличенко прокомментировал результат этой встречи.

"Буду краток: результат этой игры, конечно же, был очень важен в момент распределения мест в шестерке. Мы имели возможность и очень хотели вернуть себе вторую позицию, и из этого строилась игра".

"Александрия хотела победить не меньше нашего, мы видели, какой у них настрой. Во многом матч получился сродни кубковому, хотя на Кубок мы будем с ними играть буквально через несколько дней. Но такое расписание, здесь ничего не изменить", — заявил специалист.

Также Михайличенко поделился мнением о том, что система VAR работает не на всех поединках чемпионата Украины. В том числе, видеопомощник не был задействован в матче против Александрии.

"Я как-то затронул тему VAR, и не все поняли, что я хотел сказать, начались какие-то статьи о равных условиях… Я хотел только донести свою мысль, что VAR нужно вводить на всех играх или не вводить вообще. Потому что сам принцип соревнования подразумевает равные условия для всех".

"Это не критика, а просто мои мысли. Я считаю, что при распределении шестерок два последних тура должны играться в одно время и в один день, чтобы все были в равных условиях. И телевидение не должно влиять на регламент соревнований. Это на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь", — сказал Алексей Михайличенко на послематчевой пресс-конференции.