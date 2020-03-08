Бока Хуниорс выиграла чемпионат Аргентины, в победе поучаствовал экс-динамовец (Фото, видео)

Бока Хуниорс в последнем туе чемпионат Аргентины минимально обыграла Химнасию Эсгриму. Единственный гол забил Карлос Тевес.
Таким образом, "генуэзцы" обогнали в турнирной таблице Ривер Плейт, который в параллельном матче сыграл вничью с Атлетико Тукуман (1:1).
Этот титул стал 34 в истории Бока Хуниорс.
Отметим, что в составе Боки 68 минут отыграл экс-игрок Динамо перуанец Карлос Самбрано.
Матч запомнился ещё и тем, что Карлос Тевес поцеловал в губы легенду аргентинского футбола Диего Марадону.
Для экс-игрока Манчестер Юнайтед и Ювентуса это уже третье чемпионство в Аргентине за карьеру.
Великий клуб за последние четыре сезона уже третий раз берет золото.
TEVEEEEEEEEEEEEEZ!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!— Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) March 8, 2020
BOCA JUNIORS 1 X 0 GIMNASIA#ArgentinoFOXSports pic.twitter.com/eSHGq5GXTf
Помимо Тевеса, лидерами клуба являются экс-игрок Вест Хэма и Лацио Мауро Сарате, а также Сальвио, семь лет игравший за Бенфику.
К успеху команду привел опытный наставник Мигель Анхель Руссо.