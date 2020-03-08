Игрок Реала интересен представителю Серии А

Новости спорта:Лука Йович заинтересовал Наполи.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович попал в сферу интересов Наполи, сообщает издание AS.

Итальянский клуб находится в поисках потенциальной замены для Аркадиуша Милика и попытается подписать сербского форварда.

"Сливочные" готовы рассмотреть вариант с арендой футболиста, а в случае продажи намерены включить опцию обратного выкупа.

Йович перешел в Реал прошлым летом из Айнтрахта за 60 млн евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка в футболке "галактикос", отличившись двумя голами и двумя ассистами.