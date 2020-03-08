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Этот день в истории футбола: три года назад Барселона "поздравила" ПСЖ с 8 марта (Видео)

Этот день в истории футбола: три года назад Барселона "поздравила" ПСЖ с 8 марта (Видео)
12:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Тот случай, когда парням понравилось восьмое марта.

Для Барселоны домашняя игра 8 марта 2017 года против ПСЖ не сулила ничего хорошего.

Первый матч 1/8 для команды Луиса Энрике стал настоящим кошмаром, хозяева поля поиздевались над ними, забив четыре безответных мяча.

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На Камп Ноу "блаугранас" выходили заряженными на борьбу до последнего. После первого тайма хозяева отквитали два гола, забивали Суарес и Месси.

В начале второго Месси оформил дубль, но гол Кавани на 62-й минуте сделал задачу для Барселоны очень сложной, им теперь нужно было забить ещё три гола. 

К счастью своих, и большинства нейтральных, фанатов им это удалось. Дважды забил Неймар, сначала на 88-й минуте, а на 91-й минуте он реализовал пенальти. А финальную точку поставил Серхи Роберто.

Его гол привел стадион в полный экстаз, а этот камбэк до сих пор считается одним из лучших в истории футбола. 

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УЕФА, ПСЖ, Лига Чемпионов, Барселона, Новости спорта, Новости футбола, Барселона - ПСЖ.
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