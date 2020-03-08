Этот день в истории футбола: три года назад Барселона "поздравила" ПСЖ с 8 марта (Видео)

Новости спорта:Тот случай, когда парням понравилось восьмое марта.

Для Барселоны домашняя игра 8 марта 2017 года против ПСЖ не сулила ничего хорошего.

Первый матч 1/8 для команды Луиса Энрике стал настоящим кошмаром, хозяева поля поиздевались над ними, забив четыре безответных мяча.

На Камп Ноу "блаугранас" выходили заряженными на борьбу до последнего. После первого тайма хозяева отквитали два гола, забивали Суарес и Месси.

В начале второго Месси оформил дубль, но гол Кавани на 62-й минуте сделал задачу для Барселоны очень сложной, им теперь нужно было забить ещё три гола.

К счастью своих, и большинства нейтральных, фанатов им это удалось. Дважды забил Неймар, сначала на 88-й минуте, а на 91-й минуте он реализовал пенальти. А финальную точку поставил Серхи Роберто.

Его гол привел стадион в полный экстаз, а этот камбэк до сих пор считается одним из лучших в истории футбола.