Без Яремчука не идет: Гент разгромно уступил Шарлеруа (Видео)

Новости спорта:Гент уступил одному из конкурентов на своем поле с разгромным счетом.

Полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун попали в стартовый состав Гента на матч 29-го тура чемпионата Бельгии против Шарлеруа.

Обе команды ведут борьбу за высшие места в турнирной таблице, однако в этом поединке Гент оказался слабее и потерпел разгромное поражение со счетом 1:4.

Что касается игры украинцев, то Пластун на 43-й минуте встречи сфолил в своей штрафной, после чего игрок Шарлеруа успешно реализовал пенальти.

Роман Безус, в свою очередь, помог своей команде забить гол престижа, отдав на 59-й минуте результативную передачу на Ньянгбо.

Для украинского хавбека этот ассист стал третьим в последних пяти играх.