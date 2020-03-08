Без Яремчука не идет: Гент разгромно уступил Шарлеруа (Видео)

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12:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Гент уступил одному из конкурентов на своем поле с разгромным счетом.

Полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун попали в стартовый состав Гента на матч 29-го тура чемпионата Бельгии против Шарлеруа.

Обе команды ведут борьбу за высшие места в турнирной таблице, однако в этом поединке Гент оказался слабее и потерпел разгромное поражение со счетом 1:4.

Что касается игры украинцев, то Пластун на 43-й минуте встречи сфолил в своей штрафной, после чего игрок Шарлеруа успешно реализовал пенальти.

Роман Безус, в свою очередь, помог своей команде забить гол престижа, отдав на 59-й минуте результативную передачу на Ньянгбо.

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Для украинского хавбека этот ассист стал третьим в последних пяти играх.

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Роман Безус, Новости спорта, Новости футбола, Шарлеруа, Роман Яремчук, Гент, Игорь Пластун.
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