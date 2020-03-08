Манчестер Сити рискует потерять Агуэро

Новости спорта:Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро может покинуть Манчестер Сити.

По информации Mirror, аргентинец сменит клубную прописку этим летом, если дисквалификацию "горожан" в двух еврокубковых сезонах не отменят.

Сообщается, что Сити не будет препятствовать 31-летнему игроку совершить трансфер, если ситуация с баном не изменится.

Контракт Агуэро с "горожанами" заканчивает свое действие 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за команду 27 матчей, забив 21 гол.

Напомним, УЕФА наказал Манчестер Сити за нарушение правил финансового фэйр-плэй. "Горожане" не считают себя виновными и подали апелляцию а Спортивный арбитражный суд в Лозанне.