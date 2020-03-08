Фактор Месси: обзор матча Барселона - Реал Сосьедад (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 27-го тура чемпионата Испании по футболу Барселона - Реал Сосьедад.

На восстановление после неудачной игры в El Clasico для каталонской Барселоны выделялась целая неделя по причине отсутствия необходимости "сине-гранатовым" играть в национальном Кубке. Поражение мадридскому Реалу (2:0) было ударило по подопечным Кике Сетьена с двух фронтов. Помимо самого факта неудачи в игру против принципиального соперника, "блаугранас" потеряли лидерскую позицию в турнирной таблице, которую "бланкос" тут же и заняли.

Надежды на возвращение утраченной позиции Барселона могла возлагать уже на следующий, двадцать седьмой по счету, тур испанской Ла Лиги. В домашней игре против сан-себастьянского Реал Сосьедада команду Сетьена интересовал исключительно собственный успех, который бывший клуб Кике, севильский Бетис, мог развить в возвращение первой строчки "сине-гранатовым" в случае набранных очков в противостоянии с Реалом.

С задачей достижения преимущества в контроле хозяева отчетной встречи справились достаточно быстро, хотя Сосьедаду удалось продемонстрировать неплохие предпосылки к игре на контрактах за счет подключений Эдегора и Порту. У каталонцев же наиболее заметным футболистом поначалу был Мартин Брайтвейт, совершавший очередной подход к забитому голу на "Камп Ноу" в футболе сине-гранатовых цветов.

Однако с реализацией моментов у наконечника атак Барселоны было не все в порядке, как бы Месси не старался доводить до него мяч в перспективные позиции в штрафной. Но и Лео был не до конца "свеж" в этот вечер, от чего атака команды Сетьена регулярно портила о себе впечатление.

Хоть как-то поставить создание голевых моментов на конвейер хозяевам удалось лишь в заключительной половине второго тайма. Вновь обязанности главного творца лежали на Месси, однако защитникам достаточно долго удавалось сдержать аргентинца от выхода на оперативное пространство. Впрочем, главный эпизод всего поединка был создан без непосредственного участия Лео. Навес с левого фланга от Альбы Ле Норманд решил выносить из центра штрафной в борьбе против Ленгле ударом головой, но немного не рассчитал с траекторией, в результате чего принял мяч на предплечье, что стало для арбитра поводом назначить пенальти после применения VAR.

Удар Месси с "точки" в правый угол решил исход встречи в пользу Барселоны, преимущество которой мог укрепить также гол Альбы уже в компенсированное время, если бы Фати, отдававший ему пас поперек вратарской, не был в офсайде во время подготовительного паса Месси. Поединок получился достаточно пресным в исполнении обеих команд, так что и одно гола хватило для определения победителя.

В следующем туре каталонская Барселона сыграет в гостях у Мальорки, а Реал Сосьедад нанесет визит Эйбару.

Барселона - Реал Сосьедад 1:0

Гол: Месси, 81 (пен.)

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич (Видаль, 74), Бускетс, де Йонг — Месси, Брайтвейт (Фирпо, 89), Гризманн (Фати, 85).

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Льоренте (Субельдия, 71), Ле Норманд, Монреаль — Гевара, Мерино, Эдегор — Порту, Барренечеа (Оярсабаль, 58) — Исак (Виллиан Жозе, 84).

Предупреждения: Ленгле, Месси, Пике, Бускетс — Мерино, Гевара, Оярсабаль.