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Вольфсбург перед матчем с Шахтером в Лиге Европы дал бой лидеру Бундеслиги (Видео)

Вольфсбург перед матчем с Шахтером в Лиге Европы дал бой лидеру Бундеслиги (Видео)
14:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Вольфсбург и РБ Лейпциг расписали "сухую" ничью в матче чемпионата Германии.

В поединке 25-го тура немецкой Бундеслиги Вольфсбург принимал на своем поле РБ Лейпциг. В случае победы "быки" догнали бы Баварию в турнирной таблице, однако у мюнхенского гранда остается матч в запасе.

Несмотря на количество созданных моментов, командам не удалось реализовать ни одного. Как итог, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, а дортмундская Боруссия теперь имеет шанс сдвинуть Лейпциг со второй строчки.

Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:0

Вольфсбург: Кастельс — Штеффен (Руссийон, 84) , Брукс, Кнохе, Отавио - Арнольд, Герхардт - Мехмеди (Жоао Виктор, 64), Шлагер, Брекало (Клаус, 77) - Вегорст

РБ Лейпциг: Гулачи — Упамекано, Клостерманн, Хальстенберг - Забитцер, Форсберг (Ольмо, 60), Лаймер, Нкунку, Анхелиньо (Лукман, 81) - Шик, Поульсен (Вернер, 60)

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ФК Шахтер, Бундеслига, Видео, ФК Вольфсбург, ФК РБ Лейпциг, Вольфсбург - РБ Лейпциг.
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