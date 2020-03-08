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Игры Серии А могли отменить за минуту до начала Парма - СПАЛ

Игры Серии А могли отменить за минуту до начала Парма - СПАЛ
15:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Коронавирус чуть снова не сорвал матчи в элитном дивизионе Италии.

Встреча 26-го тура Серии А между Пармой и СПАЛом при пустых трибунах должна была начаться в 13:30 по киевскому времени. Но когда команды уже стояли в подтрибунном помещении под гимн "крестоносцев", а запасные уже расселись на скамейке, судья сообщил: начало игры задерживается.

Это было связано с тем, что министр спорта Италии Винченцо Спадафора поддержал призыв Ассоциации игроков приостановить Серию А. За минуту до начала игры Парма – СПАЛ он рассматривал вариант с немедленной остановкой матчей.

Я разделяю взгляды Дамиано Томмази, президента Итальянской ассоциации игроков и присоединяюсь к его призыву приостановить футбольную лигу", — заявил Спадафора.

"Это бессмысленно – в момент, когда мы просим наших граждан о невероятных жертвах, чтобы предотвратить распространение инфекции – рисковать здоровьем игроков, арбитров, тренеров, болельщиков, которые наверняка соберутся посмотреть игры [за пределами стадиона], чтобы просто защитить интересы тех, кто вращается вокруг спорта".

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"Другие федерации приняли разумное решение приостановить футбол в ближайшие несколько дней. Думаю, это обязанность президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины, подумать заново, не ожидать первого случая заражения игрока Серии А, прежде, чем начать воспринимать этот вопрос очень серьезно".

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Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Парма - СПАЛ.
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