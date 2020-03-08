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Буяльский установил рекорд результативности

Буяльский установил рекорд результативности
15:27 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Еще никогда в карьере Виталию Буяльскому не удавалось забить пять голов за чемпионат.

Гол в ворота Александрии (3:1) в 22-м туре Премьер-лиги стал для полузащитника Динамо Виталия Буяльского юбилейным (20-й в УПЛ) и рекордным, сообщает официальный сайт клуба.

Виталий достиг отметки в пять голов в чемпионате впервые в карьере. Для этого ему потребовалось 17 матчей. Ранее лучшим показателем Буяльского были четыре гола в 26 играх сезона-2017/18.

Своих 20 мячей Буяльский забил в 136 поединках. Также он отметился в них 19 ассистами.

Динамо в центральном матче тура справилось с Александрией (Видео)

Динамо по итогам первого этапа чемпионата заняло второе место, опередив на два очка Зарю и на три – Десну. Теперь киевляне встретятся с Шахтером перед перерывом на матчи сборных.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, Виталий Буяльский.
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