Днепр-1 - Мариуполь: прямая видеотрансляция матча 22-го тура УПЛ

Новости спорта:Смотреть прямую видеотрансляцию поединка 22-го тура чемпионата Украины по футболу между СК Днепр-1 и ФК Мариуполь.

Сегодня азовцы завершат первый этап чемпионата матчем с СК "Днепр-1". Игра пройдет на поле соперника — на "Днепр Арене". Стартовый свисток рефери прозвучит в 17:00.

Поединок "Днепр-1" — "Мариуполь" является одним из центральных в 22-м туре. В этом матче, во многом, будет решаться судьба одной позиции в топ-6, на которую претендуют мариупольцы и "Колос". За тур до финиша команда из Коваливки опережает азовцев на один пункт. Параллельно игре в Днепре "Колос" будет играть с лидером — "Шахтером". Так что турнирный расклад для азовцев довольно просто — необходимо набрать в последнем туре больше очков, чем "Колос" (в случае равенства очков мариупольцы опередят соперников по лучшим показателям в личных встречах).

Да, расклад ясен, но задача для команды Александра Бабича отнюдь не легка. "Днепр- 1" — довольно крепкий орешек, об который уже многие сломали зубы (например, киевское "Динамо"). Дмитрий Михайленко (известный в прошлом полузащитник "Днепра", "Динамо" и сборной Украины) за короткий период (наш соперник был основан в 2017-м году) слепил из местных молодых футболистов довольно боеспособный коллектив.

«Дядьками-наставниками» для совсем юных Назаренко, Когута, Лопыренка, Юрчука стали 36-летний полузащитник Сергей Кравченко и 34-летний Владимир Полевой. Летом ряды днепрян пополнили воспитанник "Динамо" и экс-лидер "Черноморца" Дмитрий Коркишко и сенегалец Папа Гуйе, оставивший заметный след в истории "Волыни" и "Металлиста".

Плюс на правах аренды в "Днепр-1" перебрались молодые да перспективные Вакулко, Булеца и Супряга. Зимой "Днепр" усилился опытным защитником Адамюком ("Верес" и "Львов"), из Хорватии в Украину вернулся Сваток, а из Беларуси — Хобленко. Также из «Карпат» на берега Днепра перебрался испанский полузащитник Ди Франко. Так что в распоряжении Дмитрия Михайленко очень и очень боеспособный коллектив. Неудивительно, что наш соперник до 21-го тура реально претендовал на попадание в первую "шестерку". Тем не менее с мотивацией у хозяев будет полный порядок — чемпионат еще не завершен (впереди еще 10 туров второго этапа) и борьбу за 7-8-е места никто не отменял (напомним, по завершению "регулярного" чемпионата нас ждут матчи плей-офф за право играть в Лиге Европы между 5-8-й командами).

Весной "Днепр-1" провел 3 матча: победа (над "Динамо"), ничья (с "Карпатами") и поражение (от "Шахтера"). В этих поединках "днепряне" забили пять мячей. Все на счету 20-летнего Владислава Супряги!

Добавляет интриги предстоящему матчу и противостояние чемпионов мира. Корниенко, Чех, Кащук (с одной стороны), Сафронов, Булеца и Супряга (с другой) минувшим летом в составе сборной Украины U-20 выиграли мундиаль.

«Днепр-1» на своем поле провел 10 матчей: 5 побед, 5 поражений, разница мячей — 14:14. Азовцы в выездных матчах имеют следующие показатели: 2 победы, 3 ничьи, 5 поражений, разница мячей — 8:20.

Александр Бабич в предстоящей битве не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Муравского и травмированных Худжамова, Быкова и Танковского. На «скамейке штрафников» хозяев будут находится Назаренко и Ди Франко. А вот Полевой, который был удален в недавней игре против «Динамо», сегодня уже поможет "днепрянам".