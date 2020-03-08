Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
Хирн назвал ориентировочную дату боя Джошуа - Усик
Хирн назвал ориентировочную дату боя Джошуа - Усик
Верняев завоевал серебро на этапе Кубка мира в США
Верняев завоевал серебро на этапе Кубка мира в США
Биатлон: результаты мужского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
Биатлон: результаты мужского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)

Днепр-1 - Мариуполь: прямая видеотрансляция матча 22-го тура УПЛ

Днепр-1 - Мариуполь: прямая видеотрансляция матча 22-го тура УПЛ
15:49 Сегодня Телеграф ФК Мариуполь Фото: УПЛ

Новости спорта:Смотреть прямую видеотрансляцию поединка 22-го тура чемпионата Украины по футболу между СК Днепр-1 и ФК Мариуполь.

Сегодня азовцы завершат первый этап чемпионата матчем с СК "Днепр-1". Игра пройдет на поле соперника — на "Днепр Арене". Стартовый свисток рефери прозвучит в 17:00.

Поединок "Днепр-1" — "Мариуполь" является одним из центральных в 22-м туре. В этом матче, во многом, будет решаться судьба одной позиции в топ-6, на которую претендуют мариупольцы и "Колос". За тур до финиша команда из Коваливки опережает азовцев на один пункт. Параллельно игре в Днепре "Колос" будет играть с лидером — "Шахтером". Так что турнирный расклад для азовцев довольно просто — необходимо набрать в последнем туре больше очков, чем "Колос" (в случае равенства очков мариупольцы опередят соперников по лучшим показателям в личных встречах).

Да, расклад ясен, но задача для команды Александра Бабича отнюдь не легка. "Днепр- 1" — довольно крепкий орешек, об который уже многие сломали зубы (например, киевское "Динамо"). Дмитрий Михайленко (известный в прошлом полузащитник "Днепра", "Динамо" и сборной Украины) за короткий период (наш соперник был основан в 2017-м году) слепил из местных молодых футболистов довольно боеспособный коллектив.

«Дядьками-наставниками» для совсем юных Назаренко, Когута, Лопыренка, Юрчука стали 36-летний полузащитник Сергей Кравченко и 34-летний Владимир Полевой. Летом ряды днепрян пополнили воспитанник "Динамо" и экс-лидер "Черноморца" Дмитрий Коркишко и сенегалец Папа Гуйе, оставивший заметный след в истории "Волыни" и "Металлиста".

Плюс на правах аренды в "Днепр-1" перебрались молодые да перспективные Вакулко, Булеца и Супряга. Зимой "Днепр" усилился опытным защитником Адамюком ("Верес" и "Львов"), из Хорватии в Украину вернулся Сваток, а из Беларуси — Хобленко. Также из «Карпат» на берега Днепра перебрался испанский полузащитник Ди Франко. Так что в распоряжении Дмитрия Михайленко очень и очень боеспособный коллектив. Неудивительно, что наш соперник до 21-го тура реально претендовал на попадание в первую "шестерку". Тем не менее с мотивацией у хозяев будет полный порядок — чемпионат еще не завершен (впереди еще 10 туров второго этапа) и борьбу за 7-8-е места никто не отменял (напомним, по завершению "регулярного" чемпионата нас ждут матчи плей-офф за право играть в Лиге Европы между 5-8-й командами).

Атлетико - Севилья: обзор матча 

Весной "Днепр-1" провел 3 матча: победа (над "Динамо"), ничья (с "Карпатами") и поражение (от "Шахтера"). В этих поединках "днепряне" забили пять мячей. Все на счету 20-летнего Владислава Супряги!

Добавляет интриги предстоящему матчу и противостояние чемпионов мира. Корниенко, Чех, Кащук (с одной стороны), Сафронов, Булеца и Супряга (с другой) минувшим летом в составе сборной Украины U-20 выиграли мундиаль.

Арсенал благодаря Ляказетту обыграл Вест Хэм

«Днепр-1» на своем поле провел 10 матчей: 5 побед, 5 поражений, разница мячей — 14:14. Азовцы в выездных матчах имеют следующие показатели: 2 победы, 3 ничьи, 5 поражений, разница мячей — 8:20.

Александр Бабич в предстоящей битве не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Муравского и травмированных Худжамова, Быкова и Танковского. На «скамейке штрафников» хозяев будут находится Назаренко и Ди Франко. А вот Полевой, который был удален в недавней игре против «Динамо», сегодня уже поможет "днепрянам".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЛ, ФК Мариуполь, СК Днепр-1, Днепр-1 - Мариуполь, Днепр - Мариуполь: онлайн трансляция, Динамо - Мариуполь: прямая трансляция, Днепр - Мариуполь: live, Днепр - Мариуполь: видеотрансляция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналдиньо в наручниках: в Сети появились кадры, как легенду футбола ведут в участок (Видео)
02 Просто сказка: Украина берет серебро в мужской эстафете в Нове-Место (Фото, Видео)
03 В Румынии "сломали" правила футбола (Видео)
04 Динамо в центральном матче тура справилось с Александрией (Видео)
05 Украинец уступил бывшему сопернику Чисоре, хотя дважды отправлял его в нокдаун
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь