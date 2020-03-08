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Ассоциация футболистов Италии объявила забастовку

Ассоциация футболистов Италии объявила забастовку
16:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ассоциация не согласна с решением продолжать первенство страны, несмотря на эпидемию коронавируса.

Итальянская ассоциация футболистов объявила забастовку после несогласия федерации футбола страны с решением о немедленном прекращении чемпионата, сообщает Football Italia.

Ранее министерство спорта Италии потребовало немедленно остановить футбольный чемпионат страны из-за эпидемии коронавируса. Министр Винченцо Спадафора заявил, что он поддерживает президента Ассоциации итальянских футболистов Дамиано Томмази, который выступил с просьбой остановить розыгрыш Серии А и не подвергать игроков риску во время вспышки коронавируса.

Заявление министра было сделано во время матча "Парма" — "СПАЛ". Стартовый свисток должен был прозвучать в 13:30 (время киевское), однако встреча была прервана, когда игроки выходили на поле. Команды вернулись в раздевалку. В итоге матч начался после 75-минутной задержки.

В 26-м туре Серии А запланированы ещё пять встреч, две из которых уже начались.

Игры Серии А могли отменить за минуту до начала Парма - СПАЛ

Напомним, что по постановлению правительства страны спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля.

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Италия, Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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