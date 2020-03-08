Месси обошел Роналду в списке бомбардиров топ-5 европейских лиг

Новости спорта:Лионель Месси забил свой очередной гол в чемпионате Испании.

В матче 27-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Реал Сосьедад". Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи на 81-й минуте стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Это уже 438-й мяч аргентинского форварда в 474 матчах. Таким образом, Лео Месси возглавил список лучших бомбардиров пяти сильнейших европейских лиг в истории. 32-летний аргентинский игрок обошёл португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, на счету которого 437 забитых мячей в 540 матчах.

В нынешнем сезоне Лео Месси принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.

Сотрите видеообзор матча Барселона - Реал Сосьедад.