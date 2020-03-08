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Степаненко пропустит первый матч против Вольфсбурга

Степаненко пропустит первый матч против Вольфсбурга
16:47 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Тарас Степаненко не поможет донецкому клубу в игре против Вольфсбурга.

Как стало известно Football.ua, хавбек Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко получил травму мениска. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Из-за этого повреждения Степаненко пропускает сегодняшний матч против Колоса. Кроме того, Тарас не сможет сыграть в ближайшей игре Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы с Вольфсбургом 12 марта. Его участие в ответной встрече с "волками", а также товарищеских играх сборной Украины с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта), пока под вопросом.

Двое других центральных полузащитников Шахтера, Максим Малышев и Александр Пихаленок, приступили к индивидуальным занятиям после серьезных травм колена. Однако сроки их возвращения в игру пока неизвестны.

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В резервном списке сборной Украины среди полузащитников есть Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский (оба – Динамо), Евгений Шахов (Лечче) и Роман Безус (Гент).

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ФК Шахтер, Лига Европы, Шахтер, Вольфсбург, Шахтер - Вольфсбург.
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