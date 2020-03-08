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Лидер Челси не спешит продлевать контракт с клубом

Лидер Челси не спешит продлевать контракт с клубом
17:08 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Тэмми Абрахам не спешит подписывать новый контракт с Челси.

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам пока отказывается от нового контракта с клубом.

По информации The Mirror, футболист хочет быть уверен, что будет получать не меньше других молодых звездочек синих, прежде чем подписывать с командой долгосрочное соглашение.

До Абрахама ряд игроков доверили свое будущее "Челси". В их числе Рис Джеймс, Мейсон Маунт, Фикайо Томори, Рубен Лофтус-Чик и Билли Гилмор. Тем не менее, за последние 12 месяцев Абрахам узнал, что Калум Хадсон-Одои получил существенное повышение в заработной плате и желает, чтобы его контракт был на этом же уровне.

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В сентябре прошлого года Хадсон-Одои согласовал новый контракт с "Челси", по которому он получает примерно 180 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Абрахаму остались два года по действующему контракту, поэтому у него нет нужды торопиться. В свою очередь "Челси" намерен обдумать предложение 22-летнего игрока

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АПЛ, Челси, Фрэнк Лэмпард, Роман Абрамович, Новости спорта, Новости футбола.
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