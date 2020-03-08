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Львов и Карпаты голов не забивали (Видео)

Львов и Карпаты голов не забивали (Видео)
17:41 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:В рамках 22-го тура УПЛ состоялось очередное львовское дерби – встречались ПФК Львов и Карпаты.

Обе команды потеряли шансы на борьбу за первую шестерку, но данная встреча для них была в любом случае принципиальной, так что никто не хотел уступать. При этом отчетный поединок получился слишком осторожным – команды очень редко рисковали, из-за чего ударов по воротам было крайне мало. Подопечные Романа Санжара завладели игровым преимуществом в начале матча, но забить быстрый гол могли не они, а номинальные хозяева. Татарков оказался на ударной позиции в штрафной площади и вторым касанием пробил по воротам, но его удар пришелся прямо в Кудрика.

Далее команды по очереди владели мячом, отдавая друг другу инициативу. Однако все ограничивалось лишь контролем мяча, до опасных моментов дело не доходило. Участники матча по-прежнему не хотели рисковать, из-за чего основная борьба проходила не у ворот, а в центре поля. Из-за этого возникало много нарушений правил, поэтому главному арбитра приходилось показывать желтые карточки. А вот фиксировать взятие ворот в первой половине встречи ему ни разу не пришлось, как не пришлось и вратарям серьезно вступать в игру. Львов и Карпаты провели откровенно скучный первый тайм, не наиграв хотя бы на один забитый гол.

Лучшие моменты 1-го тайма:

После возобновления игры происходящее на поле существенно не изменилось. Номинальные хозяева забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля, но не оказывали никакого давления на ворота Кудрика. Матч даже был приостановлен на несколько минут из-за того, что болельщики задействовали пиротехнические средства. После возобновления поединка Карпаты завладели инициативой, но, как и их соперник, не были успешны у чужих ворот.

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Если в первом тайме команды наносили хоть какие-то удары по воротам, то во втором этого пришлось ожидать аж вплоть до компенсированного времени. Участники матча по очереди владели мячом, но толку от этого не было совершенно никакого. Мяч даже не доходил до вратарей, который могли спокойно присесть или прилечь на линии ворот. Все самое интересное происходило уже в компенсированное время — команды нанесли по несколько безрезультатных ударов по воротам, а также был удален Жонатан, получивший вторую желтую карточку. Как итог, главный арбитр зафиксировал безголевую ничью. Это был, вероятно, самый скучный матч в текущем сезоне. ПФК Львов и Карпаты завершили свои выступления в первой части чемпионата и теперь ожидают календарь второй части розыгрыша УПЛ.

Лучшие моменты 2-го тайма:

ПФК Львов - Карпаты 0:0

ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Люлька, Приймак, Бопесу — Жонатан, Сабино — Богунов (Велвес, 68), Алваро, Татарков — Яковелли (Ренан, 85)

Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Хахлев (Козак, 67), Клец — Лях, Притула (Прийма, 83), Г. Пасич — Дийе (Бойчук, 83)

Предупреждения: Люлька, Жонатан - Дубинчак, Гиоргадзе, Дийе

Удаление: Жонатан, 90+2 (повторное предупреждение)

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