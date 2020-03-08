Эвертон попал под каток Челси

Новости спорта:Челси после неудачного поединка против Борнмута в чемпионате сумел реабилитироваться перед своими фанатами.

Эвертон же всерьез загорелся идеей попасть в еврокубковую зону и собирался давать бой любому сопернику. Фрэнк Лампард доверил место в стартовом составе Гилмору, Жиру и Педро. У гостей отмечаем появление Бернарда.

С первых минут "ириски" задали довольно высокий темп игры, а Челси сознательно отошел в оборону и рассчитывал на контратакующую игру, которая довольно быстро принесла дивиденды. И если с ударом Маунта метров с восьми Пикфорд справился, то уже на исходе трети тайма голкипер был бессилен перед ударом полузащитника в ближний угол.

Оборона Эвертона трещала по швам, что приводило к одному моменту за другим у ворот Пикфорда. В середине тайма Педро откликнулся на передачу партнера из глубины и не оставил шансов голкиперу в ближнем бою. 2:0. "Ириски" постепенно поняли, что их план не работает и стали атаковать несколько аккуратнее.

Один из моментов закончился ударом Калверта-Льюина, но мяч разминулся с дальним углом. Отдыхать команды ушли при комфортном преимуществе лондонцев, а уже во второй половине те смогли развить свое достижение. Виллиан в одном из моментов не встретил сопротивление около чужой штрафной и прицельным ударом поразил дальний угол.

Не успели "ириски" отойти от шока, как получили еще один мяч. Жиру откликнулся на подачу партнера на дальней штанге и уже в падении ногой протолкнул мяч в ворота. 4:0. Буквально сразу мог стать и вовсе неприличным, но Пикфорд спасся от позора парировав удар Педро из пределов штрафной площади верхом.

Ко второй половине тайма обе команды немного успокоились. Одни понимали, что им уже ничего не светит, другие же просто экономили силы. Фрэнк Лампард нашел возможность для того, чтобы выпустить молодых игроков, но те ничем особенным не запомнились. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгром Эвертона.

Челси - Эвертон 4:0

Голы: Маунт, 14, Педро, 21, Виллиан, 52, Жиру, 54

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Баркли, Гилмур, Маунт (Джеймс, 60) — Педро, Жиру (Броя, 87), Виллиан (Анхорино, 71)

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Кин, Холгейт, Динь — Бернард (Уолкотт, 46), Гомеш, Дэвис (Мойзе Кин, 58), Сигурдссон — Ришарлисон, Калверт-Льюин (Гордон, 76)

Предупреждения: Зума — Гомеш, Холгейт