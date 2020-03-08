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Гол Ибрагимовича не помог Милану в матче с Дженоа (Видео)

Гол Ибрагимовича не помог Милану в матче с Дженоа (Видео)
18:46 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Подопечные Стефано Пиоли неожиданно потеряли очки в поединке против Дженоа.

Завершился поединок 26-го тура итальянской Серии А, в котором Милан принимал на своем поле Дженоа. "Россонери" ведут борьбу за попадание в еврокубки по итогам текущего сезона, однако нестабильные результаты не идут на пользу команде Стефано Пиоли.

Проблемы Милана продолжились и в матче с Дженоа. Гости забрали в свою копилку первый тайм, благодаря чему добыли сенсационную победу над более именитым соперником.

Единственное взятие ворот в исполнении Златана Ибрагимовича на 77-й минуте встречи стало лишь "голом престижа" для Милана и не повлияло на конечный результат (1:2).

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Милан - Дженоа 1:2

Голы: Ибрагимович, 77 - Пандев, 7, Кассата, 41

Милан: Бегович — Конти (Калабрия, 90+1), Габбия, Романьоли, Тео Эрнандес — Кессье, Беннасер, Чалханоглу (Бонавентура, 56) - Кастильехо, Ибрагимович, Ребич (Рафаэл Леау, 57)

Дженоа: Перин — Кришито, Ромеро, Сумаоро, Масьелло, Бираски - Бехрами (Ягелло, 63), Шоне (Стураро, 57), Кассата - Санабрия, Пандев (Пинамонти, 79)

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ФК Милан, ФК Дженоа, Футбол, Новости футбола, Милан - Дженоа.
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