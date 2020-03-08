Манчестер сегодня красный: МЮ поверг Сити в дерби

Новости спорта:В матче 29-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" со счётом 2:0.

Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему ассистировали судьи на линиях Даррен Кэнн и Дэниел Робатан.

Счёт был открыт на 30-й минуте. Автором забитого мяча стал Антони Марсьяль, которому ассистировал Бруну Фернандеш. В компенсированное время второй гол забил Скотт Мактоминай.

"Манчестер Юнайтед", набрав 45 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" (57) — на 2-м месте. В следующем туре "МЮ" на выезде сыграет с "Тоттенхэм Хотспур". Матч состоится 15 марта. "Манчестер Сити" предстоит домашняя игра с "Арсеналом" (11 марта).

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:0

Голы: Мартиаль, 30, Мактоминей, 90+6

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу — Ван-Биссака, Матич, Фред, Уильямс (Байи, 78) — Фернандеш (Игало, 88) — Джеймс, Мартиаль (Мактоминей, 78)

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко (Менди, 77) — Б. Силва (Марез, 59), Родри, Гюндоган — Фоден, Агуэро (Жезус, 59), Стерлинг

Предупреждения: Фред — Фернандиньо, Роди, Канселу, Жезус

Напомним, со стартовых минут за МС в этом матче играл украинец Александр Зинченко.