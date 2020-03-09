Сульшер похвалил футболистов МЮ, присвятив победу над Сити Фергюсону

Новости спорта:Красные дьяволы победили в дерби Манчестера.

Главный тренер Манчестер Юнайтед похвалил свою команду после победы в дерби против Ман Сити (2:0).

«Результат всегда решающий фактор. Я рад победе. Мы сыграли так, как ожидалось — всем известно, насколько тяжело защищаться против Сити. Начало было тяжелым для нас, но затем мы стали быстрее их прессинговать и заставили ошибаться».

«Это привилегия, иметь таких игроков. Желание и работоспособность — вот что нравится болельщикам в них. Видеть связь между игроками, командой, фанатами — это замечательно. В конце концов увидеть сэра Алекса Фергюсона на трибунах, знать, что он гордится командой — это бесценно для нас».

«Мы чувствуем, что совершенствуемся. Команде не хватает опыта и двух-трех игроков, чтобы быть претендентом на чемпионство. Мы это знаем и пока не говорим о титулах. Сейчас нам следует набирать очки, так как Челси и Лестер слишком далеко ушли вперед».

Красные дьяволы набрали 45 очков и поднялись на пятое место АПЛ. Манчестер Юнайтед 12 марта проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с ЛАСКом.