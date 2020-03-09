"Это была не его вина": Вербич поддержал Беседина

Новости спорта:Хавбек Динамо прокомментировал отстранение Артема Беседа от соревнований из-за допинга.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин получил дисквалификацию на один год от всех соревнований за нарушение правил антидопинговой политики. Как позже стало известно, в организме футболиста нашли фонтурацетам, который украинский форвард принял из-за врачебной ошибки.

Полузащитник столичного клуба Беньямин Вербич высказался о произошедшем и поддержал своего одноклубника.

"Для нас это было очень тяжело, потому что он наш друг. Мы его поддерживаем, нам очень тяжело из-за него. Уже ждем его в команде. Надеюсь, все будет хорошо с ним. Нужно, чтобы он не расстраивался, потому что это была не его вина", — заявил Вербич в программе Великий Футбол

Стоит отметить, что Артем Беседин сможет вернуться на футбольное поле не раньше 19 декабря 2020 года. Несмотря на проваленный допинг-тест, киевское Динамо продлило контракт с 23-летним украинцем.