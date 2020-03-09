Кто признан лучшим футболистом 22-го тура Favbet Лиги

Новости спорта:Вадим Милько признан лучшим игроком 22-го тура Favbet Лиги.

Полузащитник Колоса Вадим Милько признан лучшим игроком 22-го тура Favbet Лиги. Вчера хавбек команды из Ковалевки забил два мяча в матче с Шахтером (3:4).

В голосовании Милько опередил Александра Филиппова из Десны, Алексея Чичикова из Днепра-1, Жуниора Мораеса из Шахтера и Виталия Миколенко из Динамо.

Для 33-летнего Милько забитые мячи стали первыми в 19 матчах за Колос в нынешнем сезоне.

Команда Руслана Костышина заняла шестое место в первой части чемпионата Украины. В следующем туре Колос сыграет с Александрией на выезде.