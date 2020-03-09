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Ключевой матч Лиги чемпионов пройдет без зрителей

Ключевой матч Лиги чемпионов пройдет без зрителей
13:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Руководство Каталонии приняло решение, что матч Барселона - Наполи пройдет без зрителей.

Правительство Каталонии решило провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона — Наполи без зрителей. Соответствующий указ вскоре должны опубликовать.

По информации источника, решение было принято в субботу на заседании представителей спортивного секретариата автономии и структур здравоохранения. В его ходе утвердили также перенос Барселонского марафона с 15 марта на 25 октября.

В клубе сообщили, что ожидают уведомлений от государственных органов, а пока готовятся к матчу в штатном режиме.

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Ранее министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла уже рекомендовал провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона — Наполи без зрителей. При пустых трибунах также пройдут ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между Валенсией и Аталантой, игры Лиги Европы Хетафе — Интер и Севилья — Рома.

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