Экс-игрок Арсенала и Реал Сосьедада покорил MLS (Видео)

Некогда перспективный Карлос Вела уже третий сезон играет в MLS. 31-летний нападающий подавал великие надежды. В него верил сам Арсен Венгер.
Однако травмы и высокая конкуренция помешали ему раскрыться в Лондоне на полную. Не помогли аренды и в Сельту, Осасуну, Вест Бромвич. Нашел о себя в Реал Сосьедаде.
В клубе из Сан-Себастьяна он провел шесть лет, проведя в Примере 221 матч, забив 66 голов. Потом мексиканец решился на переезд поближе к родине, приняв приглашение ФК Лос-Анджелеса.
В калифорнийском клубе Вела начал блистать с самого начала. Вчера в игре с Филадельфией он забил очередной гол, который стал для него 50 за 61 матч в футболе Лос-Анджелеса.
Carlos Vela in #LAFCvPHI:
1 goal (GOLAZO)
7 shots
3 shots on target
3 chances created
58 touches
20/27 passes
11 crosses
4/6 dribbles
7/10 duels won
Que golazo. Que jugadorazo.#LAFC pic.twitter.com/HBWtc9EAe9
— Joga Bonito (@Jasoninho10) March 9, 2020
За сборную Мексики нападающий забил 19 мячей за 72 поединка.