Экс-игрок Арсенала и Реал Сосьедада покорил MLS (Видео)

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Понедельник, 09.03.2020
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13:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Мексиканец Карлос Вела, скорее всего, заменит Ибрагимовича в качестве новой звезды футбольной лиги США.

Некогда перспективный Карлос Вела уже третий сезон играет в MLS. 31-летний нападающий подавал великие надежды. В него верил сам Арсен Венгер.

Однако травмы и высокая конкуренция помешали ему раскрыться в Лондоне на полную. Не помогли аренды и в Сельту, Осасуну, Вест Бромвич. Нашел о себя в Реал Сосьедаде.

В клубе из Сан-Себастьяна он провел шесть лет, проведя в Примере 221 матч, забив 66 голов. Потом мексиканец решился на переезд поближе к родине, приняв приглашение ФК Лос-Анджелеса.

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В калифорнийском клубе Вела начал блистать с самого начала. Вчера в игре с Филадельфией он забил очередной гол, который стал для него 50 за 61 матч в футболе Лос-Анджелеса.

 

За сборную Мексики нападающий забил 19 мячей за 72 поединка. 

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МЛС, АПЛ, Примера, Арсенал, Новости спорта, Новости футбола, Карлос Вела, "Реал Сосьедад".
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