Экс-игрок Арсенала и Реал Сосьедада покорил MLS (Видео)

Новости спорта:Мексиканец Карлос Вела, скорее всего, заменит Ибрагимовича в качестве новой звезды футбольной лиги США.

Некогда перспективный Карлос Вела уже третий сезон играет в MLS. 31-летний нападающий подавал великие надежды. В него верил сам Арсен Венгер.

Однако травмы и высокая конкуренция помешали ему раскрыться в Лондоне на полную. Не помогли аренды и в Сельту, Осасуну, Вест Бромвич. Нашел о себя в Реал Сосьедаде.

В клубе из Сан-Себастьяна он провел шесть лет, проведя в Примере 221 матч, забив 66 голов. Потом мексиканец решился на переезд поближе к родине, приняв приглашение ФК Лос-Анджелеса.

В калифорнийском клубе Вела начал блистать с самого начала. Вчера в игре с Филадельфией он забил очередной гол, который стал для него 50 за 61 матч в футболе Лос-Анджелеса.

Carlos Vela in #LAFCvPHI: 1 goal (GOLAZO)

7 shots

3 shots on target

3 chances created

58 touches

20/27 passes

11 crosses

4/6 dribbles

7/10 duels won Que golazo. Que jugadorazo.#LAFC pic.twitter.com/HBWtc9EAe9 — Joga Bonito (@Jasoninho10) March 9, 2020

За сборную Мексики нападающий забил 19 мячей за 72 поединка.