Этот день в истории футбола: миланскому Интеру - 112 лет (Видео)

Новости спорта:Гранд итальянского футбола отмечает свое 112-летие.

В 1908 году руководство футбольного клуба Милан приняло решение, что в структуре должны остаться лишь итальянцы. 44 иностранца, которые были уволены, спустя несколько часов создали новый футбольный клуб в Милане под названием Интернационале.

Таким названием они хотели подчеркнуть многонациональную структуру коллектива. После этого и началось противостояние двух клубов из одного города.

За свою историю команда добыла много наград. На внутренней арене им удалось 18 раз становиться чемпионом и 7 раз брать Кубок Италии. Помимо этого, "змеи" много раз были в медалистах.

В Европе у клуба тоже много успехов. По три раза он выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также раз становился победителем Суперкубка УЕФА.

За весь период истории в клубе было много великих игроков: Хавьер Дзанетти, Уэсли Снэйдер, Роналдо, Кристиан Виери, Лоттар Маттэус, Иван Саморано, Мауро Икарди, Диего Милито, Жулио Сезар, Луиш Фиго, Патрик Виэйра, Златан Ибрагимович.

Тренерами команды были также великие специалисты, был период, когда "нереадзурри" тренировал и Мирча Луческу.

Вчера Интер уступил Ювентусу, чем фактически лишил себя надежд на Скудетто, ведь теперь отставание от "Старой синьоры" составляет 9 очков, а от Лацио, идущего вторым, восемь.