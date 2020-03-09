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Понедельник, 09.03.2020
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Степаненко получил травму: когда украинец вернется на поле

Степаненко получил травму: когда украинец вернется на поле
15:08 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник "Шахтера" получил травму колена

30-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко испытывает проблемы с мениском.

По предварительной информации, хавбеку потребуется хирургическое вмешательство, но пока нет ясности в вопросе, когда именно это произойдет.

Теоретически, превозмогая боль, какое-то время с данной проблемой можно играть, но в таком случае, если откладывать сроки, актуальным станет вопрос реабилитации в контексте выступления футболиста на чемпионате Европы.

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Лазарет «Шахтера» — тема актуальная. Все еще восстанавливаются после травм Александр Пихаленок и Максим Малышев, в последнее время с врачами часто общаются Виктор Коваленко, Алан Патрик и Марлос, а в игре с «Колосом» замену попросил Сергей Кривцов.

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ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, Новости футбола.
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