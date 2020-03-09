Миколенко признался, какая у него любимая команда в УПЛ

Новости спорта:Александрия для Виталия фартовый соперник, свои оба гола в УПЛ защитник забил именно им.

В матче с "Александрией" (3:1) защитник "Динамо" Виталий Миколенко отдал голевой пас на Шабанова, а затем и сам отличился забитым мячом.

- Нацеленный пас на Шабанова точно не отдавал – просто пытался прострелить в створ, чтобы кто-то замкнул.

- После перерыва ты к своему голевому пасу добавил еще и гол, причем забил правой ногой. Некогда было подстраиваться под левую или для тебя не было проблемой ударить правой?

- В принципе, там особо смысла и времени не было подстраиваться. Не могу сказать, что пробивал зряче, по-бильярдному – увидел, что дальний угол открыт и хотел попасть туда.

- Оба своих мяча в Премьер-лиге ты забил "Александрии". Любимая команда для тебя?

- Раз статистика на данный момент такая, то, наверное, да (улыбается).

- В нынешнем сезоне у тебя во всех турнирах уже три забитых мяча и шесть голевых передач. Чувствуешь, что прибавил в атакующих действиях?

- Согласен, если говорить об индивидуальных показателях, то они неплохие для меня. Наверное, набрался опыта в некоторых ситуациях, отсюда и такой результат.