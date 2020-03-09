Миколенко признался, какая у него любимая команда в УПЛ

В матче с "Александрией" (3:1) защитник "Динамо" Виталий Миколенко отдал голевой пас на Шабанова, а затем и сам отличился забитым мячом.
- Нацеленный пас на Шабанова точно не отдавал – просто пытался прострелить в створ, чтобы кто-то замкнул.
- После перерыва ты к своему голевому пасу добавил еще и гол, причем забил правой ногой. Некогда было подстраиваться под левую или для тебя не было проблемой ударить правой?
- В принципе, там особо смысла и времени не было подстраиваться. Не могу сказать, что пробивал зряче, по-бильярдному – увидел, что дальний угол открыт и хотел попасть туда.
- Оба своих мяча в Премьер-лиге ты забил "Александрии". Любимая команда для тебя?
- Раз статистика на данный момент такая, то, наверное, да (улыбается).
- В нынешнем сезоне у тебя во всех турнирах уже три забитых мяча и шесть голевых передач. Чувствуешь, что прибавил в атакующих действиях?
- Согласен, если говорить об индивидуальных показателях, то они неплохие для меня. Наверное, набрался опыта в некоторых ситуациях, отсюда и такой результат.