Зозуля предположил, за что его могут закидать камнями

Новости спорта:Роман Зозуля допускает, что на него могут обидеться, ведь он считает Сегунду намного сильнее УПЛ.

Форвард «Альбасете» Роман Зозуля считает, что второй по силе чемпионат Испании значительно сильнее украинской премьер-лиги.

«Украина всегда в сердце, но в Испании я кайфую от жизни и футбола. Кто разбирается в футболе, понимает, что сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата. Сейчас меня начнут закидывать камнями, но не все хотят это принять. Чемпионат сильнее, жизнь лучше.

Предложений [из Украины] нет. В Украине сейчас только «Динамо» и «Шахтер». Две команды. Пока меня здесь все устраивает.

Я не зарекаюсь и никогда не говорю никогда, все может быть. На данный момент я себя не вижу в какой-то команде из Украины», – сказал Зозуля.