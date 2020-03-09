"Он бы все равно получил по заднице": Миллер о поражении Уайлдера от Фьюри

Новости спорта:Миллер не верит в отмазки про костюм.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) считает, что отговорки экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) после поражения в поединке с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) – это ахинея.

«Я спарринговал с Тайсоном и Деонтеем. Я знаю, кто они такие.

Фьюри проваливал тест на допинг. У Тайсона были проблемы с психикой, но он смог справиться с этим. Не считаю, что хорошо его знаю, но вряд ли он бы стал что-то класть в свои перчатки. Фьюри бы не стал ставить под угрозу все, что построил, чтобы потерять это таким образом.

Слухи о том, что они что-то подложили в перчатки – это ахинея. Даже если бы Фьюри дрался с Уайлдером одной рукой, он бы все равно надрал ему задницу. Это мое мнение. Независимо от того, что бы делал Уайлдер, он бы получил по жопе.

Даже если бы Уайлдер вышел на бой без костюма, Фьюри все равно бы его разнес. Деонтей говорит о выходе на бой в 20-килограммовом костюме, но это просто куча дерьма. Именно поэтому многие люди не симпатизируют ему», – сказал Миллер.