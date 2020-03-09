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Названа зарплата Хачериди в Динамо-Брест

Названа зарплата Хачериди в Динамо-Брест
21:36 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Экс-игрок сборной Украины неплохо себя чувствует в чемпионате Беларуси.

Стало известно, сколько защитник «Динамо» Брест Евгений Хачериди получает в белорусском клубе.

По информации Telekom Sport, годовой оклад 32-летнего футболиста составляет 450 тысяч евро. Таким образом, месячная зарплата украинца равна около 37 500 евро.

Хачериди стал игроком брестского клуба в начале 2020 года, но пока не дебютировал за клуб. 

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Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2021 года, то есть футболист может заработать 900 тысяч евро.

Отмечается, что бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу предлагал футболиста ФКСБ (ранее «Стяуа»), но владелец румынского клуба Джиджи Бекали не смог оформить этот трансфер.

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Евгений Хачериди, Новости спорта, Новости футбола, Динам-Брест.
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