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Мбаппе рискует пропустить матч Лиги чемпионов

Мбаппе рискует пропустить матч Лиги чемпионов
08:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Килиан Мбаппе может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

21-летний форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

По данным источника, Мбаппе пропустил тренировку ПСЖ из-за боли в горле. Отмечается, что решение об участии игрока в матче с немцами будет принято непосредственно перед игрой.

Отметим, что в этом сезоне Мбаппе провел за столичный клуб 32 матча, в которых забил 30 мячей и сделал 17 ассистов.

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В первом матче «Боруссия» одержала победу над ПСЖ со счетом 2:1. Ответный матч состоится 11 марта в Париже без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

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ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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