Лестер разгромил Астон Виллу в АПЛ (Фото, Видео)

Новости спорта:Лестер уверенно обыграл Астон Виллу в рамках 27-го тура АПЛ.

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги Лестер уверенно обыграл Астон Виллу (4:0).

Начало разгрома было положено на 40-й минуте благодаря голу Харви Барнса.

Во втором тайме дублем отличился Джейми Варди, а окончательный счет за пять минут до конца основного времени установил тот же Барнс.

Обзор матча:

Победа позволила Лисам подобраться к Манчестер Сити на расстояние четырех очков. Действующие чемпионы провели на одну встречу меньше.

Вилланы же терпят четвертое подряд поражение в Премьер-лиге и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.