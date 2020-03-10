Лестер разгромил Астон Виллу в АПЛ (Фото, Видео)

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги Лестер уверенно обыграл Астон Виллу (4:0).
Начало разгрома было положено на 40-й минуте благодаря голу Харви Барнса.
Во втором тайме дублем отличился Джейми Варди, а окончательный счет за пять минут до конца основного времени установил тот же Барнс.
Обзор матча:
Победа позволила Лисам подобраться к Манчестер Сити на расстояние четырех очков. Действующие чемпионы провели на одну встречу меньше.
Вилланы же терпят четвертое подряд поражение в Премьер-лиге и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.