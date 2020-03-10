"Это безумие": Холанд рассыпался в комплиментах Мбаппе

Новости спорта:Эрлинг Холанд высказался о Килиане Мбаппе.

Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд рассказал о своем отношении к форварду ПСЖ Килиану Мьаппе накануне ответного матча с парижанами в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Он фантастический игрок. Первый матч 1/8 финала был нашей первой встречей. Он очень талантливый, выдающийся игрок. Его рекорды и то, чего он добился в таком возрасте - это безумие. Он отличный игрок", - цитирует Холанда France Football.

Матч ПСЖ - Боруссия состоится 11 марта в 22:оо по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.